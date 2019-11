La W conoció en exclusiva una diligencia que se adelantó en la Superintendencia de Industria y Comercio en la que el ex viceministro y testigo condenado, Gabriel García Morales, rindió su testimonio sobre el caso Odebrecht. En la diligencia, García aclaró que ningún funcionario de Corficolombiana ni de Episol se le acercó para incidir en la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II. El “reversazo” del testimonio ex viceministro Gabriel García sobre caso Odebrecht Es preciso recordar que las autoridades investigan en este caso los pagos de sobornos para beneficiar a Odebrecht y a Episol, filial de Corficolombiana en cabeza de José Elías Melo Acosta. Esta adjudicación fue llevada a cabo por el ex viceministro Gabriel García Morales. De esta manera, el ex viceministro habría asegurado en su momento que Corficolombiana supo de los sobornos. Sin embargo, en esta diligencia parece retractarse. El “reversazo” del testimonio ex viceministro Gabriel García sobre caso Odebrecht Según la investigación, el brasileño Luiz Bueno Junior contó con el aval de su socio en la Concesionaria Ruta del Sol, Episol, para asegurar la licitación a cambio de US$6.5 millones. Este pago, al parecer, se hizo a través de la compañía offshore Lurion Trading Inc. En esta nueva diligencia, García dice que no favoreció a la concesionaria Ruta del Sol. El “reversazo” del testimonio ex viceministro Gabriel García sobre caso Odebrecht Dijo que no tenía conocimiento sobre alguna irregularidad en el proceso de estructuración. Agregó que tampoco tuvo conocimiento sobre actos de corrupción o de favorecimiento en las etapas previas del contrato. Por último, García Morales dijo que no tuvo conocimiento sobre manipulación de pliegos.