Espero ver a Aída Merlano cumpliendo su condena: fiscal Barbosa

El funcionario entrante dijo que si Merlano esta hablando en Venezuela en el marco de un proceso desconocido es porque "en Venezuela no hay estado de derecho, no hay garantías judiciales y no hay un proceso justo".

Agregó que la fiscalía estará pendiente de cualquier necesidad y requerimiento.

Dijo que espera verla pronto en Colombia cumpliendo su condena.

Por otro lado habló sobre el tema de los líderes sociales asesinados, informó que la fiscalía ha hecho una buena labor en el tema de esclarecimiento, el cual está en un 53%.

"La fiscalía tiene precensia en 550 municipios, tenemos la mitad de este país sin fiscalía general de la nación...todos estos crímenes se han venido presentando entre 75 y 100 municipios que se ubican dentro de las zonas de planes de desarrollo territorial que se dieronn en el acuerdo firmado en 2016. Lo que hay que hacer es mayor presencia de la fiscalía".

Agregó que "la fiscalía no cuenta muertos solamente, la fiscalía hace un trabajo de investigación, da respuestas, lo que hay que hacer es acelerar estas respuestas, esto no es un lugar de conteo, no es un lugar en el que eatamos haciendo estadísticas, este es un lugar en el que trabaja gente".

Dijo que no tiene impedimento en ningún caso y que tampoco estará impedido.

"Es importante decirle al país, vean señores yo no voy a estar impedido en casa".

