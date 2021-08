Firma de contadores tomará acciones legales contra Epa Colombia

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, hizo fuertes acusaciones en días pasados contra su anterior contadora. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido aseguró que una mujer le hizo brujería y por esa razón ella no se daba cuenta que le estaba robando dinero de su empresa de keratinas.

“Quisieron aplastar mi emprendimiento. Luego conseguí una contadora y me robó 1.800 millones, me hizo brujería. Yo era una maldita porque me dejé enredar, era muy tonta porque ni veía ni escuchaba”, dijo en sus redes sociales.

Tras estas declaraciones, la firma MDC Mundial de Contadores S.A.S., en cabeza de Yenny Saldarriaga, publicó un comunicado de prensa aclarando la situación y afirmó que las acusaciones de la empresaria son falsas.

“La señora Daneidy Barrera ha afirmado falsamente que la empresa MDC Mundial de Contadores, administrada por la doctora Yenny J. Saldarriaga, supuestamente se ha apoderado de una elevada suma de dinero (…) es necesario precisar que durante el tiempo que duró la relación contractual con la empresa de Daneidy Barrera, no contaba con la facultad de disposición de los dineros de dicha empresa ni de la señora Daneidy Barrera", se lee en el documento.

Sumado a lo anterior, el documento precisa que las acusaciones sobre una posible brujería por parte de Saldarriaga contra la influenciadora también son falsas. “Es necesario precisar que la doctora Yenny J. Saldarriaga no ha realizado actos de esta índole".

Por otra parte, la firma asegura que las declaraciones de ‘Epa Colombia’ han afectado de manera directa el buen nombre de la empresa, así como a sus empleados y familiares.

Debido a esta situación, la empresa afirmó que tomará acciones legales contra Barrera.

“Actualmente MDC Mundial de Contadores S.A.S. se encuentra adelantando las acciones legales correspondientes con el fin de proteger los derechos de quienes han sido afectados con las afirmaciones realizadas, desde cada uno de los procesos judiciales se presentarán las pruebas pertinentes”.