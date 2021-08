“Me hicieron brujería”: Epa Colombia sobre mujer que le robó casi $2.000 millones

La empresaria Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, compartió videos a través de sus historias de Instagram en el que reveló que una mujer le hizo brujería y por esa razón ella no se daba cuenta que le estaba robando dinero de la empresa.

“Quisieron aplastar mi emprendimiento. Luego conseguí una contadora y me robó 1.800, me hizo brujería. Yo era una maldita porque me dejé enredar, era muy tonta porque ni veía ni escuchaba”, dijo.

“¿Cómo me di cuenta que me estaba haciendo brujería? Porque me estaba robando y yo no me daba cuenta. Yo veía que la palta no se veía porque mi 10% siempre lo doy a fundaciones y personas que necesitan”, agregó.

Además, Epa Colombia aseguró que afortunadamente ya se “limpió de eso” y explicó que no lo había mencionado porque no quería aparecer en redes sociales.

Asimismo, mostró el muñeco con el que la contadora que menciona le habría hecho brujería: “una porción de keratina amarrada en mis manos, sin ojos y sin boca”.

Incluso, Barrera aseguró que esos $1.000 o $2.000 millones los recuperará, pero se mostró preocupada por su “paz y felicidad”.

“Yo no podía aparecer en las redes porque estaba triste, tengo que volver a salir”, mencionó.

Finalmente, mostró videos en los que se aprecia a la persona que supuestamente la habría robado, asegurando que “tomaba fotos, rompía las facturas tan ‘chimborreas’ que me metía”.

Epa Colombia reveló que le estaban haciendo brujería (parte 1) pic.twitter.com/kTqDrl2aUr — Chismes Colombia (@ChismesCol) August 27, 2021