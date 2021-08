Epa Colombia afirma que quiere radicar ley en el Senado para "ayudar a los pobres"

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', insistió en que seguiría adelante con su sueño de llegar al Congreso de la República, y que para ello haría uso del reconocimiento recibido por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

“Seré condecorada en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos esta semana o la otra. Me pondrán una medalla, me darán un cartón y con eso me defiendo, iré a la calle a defenderme”, dijo Barrera en una pasada intervención en su redes.

Ahora, insistió en su proyecto político e invitó a su comunidad para que la apoyarán con sus votos para llegar hasta el Legislativo y radicar un proyecto de ley que permitiera garantizar los derechos a un proceso de resocialización.

"Mañana voy al Senado, sí amiga, al Congreso. Amiga es que yo puedo radicar un decreto o una ley para las segundas oportunidades. No me vayas a decir: 'Amiga, ¿qué haces por allá?, te van a tratar mal', no amiga, voy a hacer las cosas súper bien. Yo quiero posicionarme de una forma increíble ayudando a las personas y demostrar que los pobres también podemos salir adelante, que para los pobres sí hay ley, pero también una segunda oportunidad. Amiga yo quiero me des la oportunidad de apoyarme, no te vayas a burlar", comentó.

Además, aseguró que seguirá sacándole el lado positivo a los malos sucesos que ha tenido que enfrentar y destacó su capacidad de generar empleo en medio de la pandemia de COVID-19 a través de su emprendimiento de keratinas.

Cabe recordar que la empresaria fue condenada por el Tribunal de Bogotá a pagar cinco años de cárcel por vandalizar una estación de Transmilenio en medio de las protestas del 2019.