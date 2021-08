Entre lágrimas, 'Epa Colombia' aseguró que sí deberá pagar algunos meses de cárcel

La empresaria de las keratinas sigue pronunciándose sobre su futuro judicial, luego que el pasado 12 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá le imputara una condena de cinco años de prisión intramural y una sanción por 417 millones de pesos.

En el nuevo capítulo de su caso por vandalismo, Barrera reveló que luego que su equipo de defensa radicara ante la Corte Suprema de Justicia para que la alta estancia judicial revise la decisión, esto no podría salvarla de llegar a prisión.

Lea aquí: La Liendra pide a sus seguidores orar para que él recupere su cuenta de Instagram

Respecto a la posibilidad de llegar a la cárcel, la influenciadora les aseguró a sus seguidores que no recibió buenas noticias de su abogado. A pesar que aún no se ha emitido la orden de captura en su contra, Barrera sí podría pasar unos meses en prisión.

“Esta mañana llamé al abogado y le dije que cuál era el paso a seguir y él me dice que esperar a que le contesten, pero él me asegura que por ahí unos mesecitos en la cárcel”, dijo la también influenciadora.

En total, Epa Colombia podría pasar al menos ocho meses en la cárcel, de acuerdo a su abogado.

“A veces me desmotivo, no quisiera estar un día allá (en la cárcel), yo no tengo nada en contra de las personas que están allá, pero es que sería muy duro (…) yo no he cometido delitos tan graves para que me pase eso de decirme que, por allá unos 8 meses en la cárcel, creo que no me lo merezco”, agregó.

Le puede interesar: Epa Colombia admitió que es celosa y le revisa el celular a su novia en las noches

Hasta el momento, la influenciadora ha incursionado en otros negocios alternos a su exitosa venta de keratinas para el cabello y ahora vende vitaminas en gomas para pagar la millonaria multa. En sus redes sociales aseguró que ya ha logrado recolectar 100 millones de pesos.