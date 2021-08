Epa Colombia espera pagar multa de $472 millones vendiendo gomitas

Daneidy Barrera, reconocida en el país como Epa Colombia, es una joven empresaria que ha estado en el ‘ojo del huracán’ luego de que el Tribunal de Bogotá la condenara a cinco años de cárcel por actos vandálicos contra una estación de Transmilenio durante las manifestaciones que se dieron en Bogotá en el 2019.

Al conocer la decisión del Tribunal, las redes sociales se inundaron en apoyo a Epa Colombia, pues, desde aquel video en el que aparece dañando las instalaciones del servicio de transporte público, la empresaria a sido una generadora de empleo y ha reconocido sus errores a través de videos.

En un video en sus historias de Instagram, Barrera reveló que le toca pagar una multa de 472 millones de pesos por los daños ocasionados a la estación e incluso mencionó que la sanción inicial era por mucho más dinero.

“Me toca pagar una multa de 472 millones de pesos, eso que era como de 800, solo que él me la rebajó un 50 % y quedó en eso. Es mucho el dinero que me toca pagar”, dijo.

Sin embargo, lo que llamó la atención de su video fue que anunció que venderá gomitas de biotina para poder pagar la millonaria multa.

“Antier pagué la nómina de mis empleados, todos los 15 yo pago a primera hora y era festivo. Ellos tienen que comer, pagar su arriendo. Yo iba a sacar unas gomitas de biotina, hoy me entregaron el Invima y muy pronto van a salir: para la anticaída y para el crecimiento”, aseguró.