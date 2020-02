Fiscalía otorga principio de oportunidad a dos implicados en el caso Zapa

Ante un juez con función de control de garantías de Bogotá, sería verificado el acuerdo al cual habrían llegado la Fiscalía General de la Nación con Jesús Henao Sarmiento y Maximiliano García Bazanta, mediante principio de oportunidad, el cual les habría otorgado el ente acusador a cambio de contar la verdad sobre el robo de regalías de Córdoba y la desaparición y asesinato del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa en marzo de 2014.

Según indicaron fuentes a este medio, los procesados han revelado nombres de más de 50 personas presuntamente vinculadas en los hechos anteriormente mencionados.

Sobre este supuesto acuerdo, W Radio consultó con el abogado apoderado de las víctimas, Juan Felipe Amaya, quien manifestó desconocer el beneficio concedido a Henao y García Bazanta, pues no aún no han sido notificados de manera oficial sobre el particular.

“Hasta el momento las víctimas que representamos no han recibido ninguna información oficial al respecto. Era de conocimiento público que los señores Henao y García habían iniciado un proceso de colaboración con la Fiscalía en todo lo relacionado con las investigaciones en curso por el manejo de los recursos de regalías de Córdoba, dentro de este proceso de colaboración al parecer el señor Henao habría aportado al ente investigador información sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y homicidio de Jairo Alberto Zapa”, precisa el abogado.

Así mismos sostuvo que “sobre este particular no conocemos mayores detalles, simplemente, y como lo hemos dicho desde un principio, la familia de Jairo Zapa y el departamento de Córdoba, merece saber la verdad de lo sucedido. En este caso hay una persona condenada, en virtud de a un preacuerdo de aceptación de cargos, ahora lo que esperamos es que los demás procesados, entre ellos Henao, se decidan a decir la verdad y si ella implica beneficios judiciales las víctimas no se opondrán siempre y cuando se garantice unos mínimos de justicia y plena verdad a este crimen tan atroz”.

Por el caso Zapa, fue condenado a 23 años de prisión el exparamilitar Joice Hernández, y en esta investigación también están implicados Carlos Pérez (primo de Zapa), Jesús Albeiro Torres y Zuan Naiduth López (compañera sentimental de Joice Hernández).