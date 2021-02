Imputan cargos contra el periodista Alberto Salcedo por agresión sexual

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al periodista Alberto Salcedo Ramos por el delito de acto sexual violento en contra de Angie Castellanos y Alejandra Omaña, dos mujeres que aseguran haber sido agredidas sexualmente por Salcedo Ramos cuando eran estudiantes.

En contexto:

Según el ente acusador, la imputación se hace a título de dolo, es decir, que Salcedo goza de todas sus capacidades mentales y plena consciencia de sus actos.

Cabe recordar que varias mujeres denunciaron que Salcedo Ramos presuntamente las habría acosado sexualmente. En su momento, ellas señalaron que estos hechos se habrían dado en medio de contactos académicos.

Le puede interesar: 'Ñoño' Elías asegura que conoció a directivos de Odebrecht en posesión de Santos

“He sido convocado por la Fiscalía a una audiencia de imputación de cargos. Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad”, manifestó Salcedo a través de Twitter.