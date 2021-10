JEP no admitiría investigar proceso de Rodrigo Granda en Paraguay

La W conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no admitiría investigar el caso que enloda al excomandante de las Farc Rodrigo Granda en Paraguay por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas.

Al consultar al presidente de la jurisdicción Eduardo Cifuentes, le explicó a La W que el tribunal de paz solamente tiene competencia para adelantar investigaciones por hechos ocurridos en Colombia antes del primero de diciembre de 2016 y no tiene atribuciones "extraterritoriales".

Por ello, la investigación de Granda se sale de su ámbito territorial y no pueden invadir crímenes que ocurrieron en otros países y la competencia de la jurisdicción paraguaya. Además, aclaró que Paraguay no puede solicitar la extradición de Granda porque cuenta con la garantía de no extradición al tratarse de crímenes previos al 2016.

Y sobre el único camino que le quedaría a ese país para lograr la judicialización de Granda, manifestó que tendría que solicitar la extradición del excomandante de las Farc a otros países como ocurrió en México, país en donde no opera la JEP, por tanto, en pocas palabras, a Granda le queda muy difícil a futuro salir del país.