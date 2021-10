La confesión de uno de los soldados que trabajaba con ‘El Zarco’

La W conoció el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General de la Nación el sargento Rubiel Bustos Escárraga, quien se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y es uno de los oficiales que utilizaron los "servicios" de Luis Jhon Castro ‘El Zarco’ para reclutar personas y convertirlas en víctimas de falsos positivos, con el fin de que el Batallón Jaime Rooke en el Tolima aumentara sus resultados en combate.

De acuerdo con su propia confesión, luego del asesinato de seis personas que fueron llevadas bajo engaño a la vereda Potreritos y ejecutadas, por orden del propio comandante del Batallón, coronel Javier Vallejos, se ordenó pagar la plata que ‘El Zarco’ exigía con recursos del Batallón para que no tuviera que esperar hasta que el DAS les desembolsara el dinero.

"El señor Jhon (El Zarco) necesitaba la plata que le habían prometido entonces empezó a molestar por esa plata y como iba a llegar por intermedio del DAS mi coronel Vallejos ordenó al ejecutivo, a mi mayor Hernández que le pagara esa plata y que cuando llegara la otra plata que el DAS se la devolvía", narró.

Además, afirmó que luego de la ejecución irregular de las víctimas bajo engaño, el propio Coronel Vallejos lo felicitó.

"Este fue el primer hecho, se hizo bajo el mando de mi coronel Vallejos que pues me dijo que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, porque después de los hechos, el día siguiente nos mandó a llamar, él tenía el puesto de mando en Rovira, nosotros fuimos y allá nos felicitó, nos dijo que muy bien por el trabajo que no sé qué", manifestó.

Según Bustos, las operaciones en las que participaba "El Zarco" se "cuadraban" desde arriba por intermedio de un teniente de apellido Niño con los altos mandos del Batallón, luego de que el reclutador de falsos positivos llegara con la información. Así ocurrió en otra ejecución extrajudicial que dejó dos víctimas en zona rural del municipio del Guamo.

"Comentó cómo delinquían los sujetos toda esa vaina. Como se tenía la información en el sector de El Guamo que a un señor Arciniegas lo estaban extorsionando entonces John nos contó todo lo que estaba pasando y eso se cuadró con el teniente Niño por allá con los altos mandos y se ordenó montar esa operación", contó.

Al ser preguntado sobre por qué si se tenía la información y al zarco infiltrado en las bandas criminales no sencillamente capturaban a las personas en un retén, manifestó que tanto a ellos como al Das les exigían "bajas y más bajas" de acuerdo con las directivas que emanaban desde el gobierno Uribe y el general Montoya.

"Los comandantes exigían resultados operacionales, tanto el gobierno como el ministro de defensa, la división, Ejército, Brigada y toda esa vaina (…) el Das también necesitaba presentar resultados operacionales bajo la presión del gobierno de ese momento del señor Uribe, del ministro de defensa y del comandante del Ejército que era mi general Montoya", sostuvo.

En otra de las operaciones que participó y que era desconocida hasta el momento señaló que se adelantó bajo una nueva cúpula al mando del Batallón con un coronel de apellido Lugo como comandante encargado (ya el coronel Vallejos había sido trasladado y el comandante nuevo estaba enfermo), un mayor Estupiñán como segundo comandante y el oficial de operaciones era un capitán que le decían el "grillo", quien, según el sargento, le pidió que fusilara a dos capturados.

"Estando ahí es donde yo recibo la llamada del batallón donde me dicen que diera de baja a esos dos tipos también, entonces les dije (al mayor ‘Grillo’) que yo no me prestaba para eso porque esos tipos ya se capturaron, esos tipos no cayeron en el juego, me dijo hagámosle que ya van dos fierros en camino y así fue como llegaron dos revólveres allá, yo les dije no y no y no" narró.

En el interrogatorio además reconoció y reveló que "El Zarco" trabajaba con él desde tiempo antes, cuando integraba el Batallón de Alta Montaña Número 3 al mando del Coronel Torres Ariza.

"John en el área anterior nos dio como dos o tres operaciones", sostuvo.