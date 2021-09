María del P. Hurtado nos culpaba de que los "bandidos estuvieran vivos": ex DAS

La W tuvo acceso al explosivo interrogatorio que rindió ante la Fiscalía el exagente del DAS John Jairo Díaz, quien actualmente se encuentra pidiendo pista en la JEP y es procesado por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados del Batallón Jaime Rooke en el departamento del Tolima, las cuales salpican a Luis Jhon Castro, alias ‘El Zarco’, reclutador de falsos positivos.

Sobre su participación en los hechos, indicó que no hizo parte de alguna de las operaciones cuestionadas ni aceptó algún tipo de responsabilidad, pero afirmó, que de la propia directora del DAS, María del Pilar Hurtado, recibían presiones para conseguir información que se tradujera en bajas.

"Ella regañaba mucho en las reuniones y decía que la culpa de que los aviones de la Fuerza Aérea estuvieran en tierra era del DAS, porque la información tenía que fluir era del DAS y que la culpa de que los bandidos estuvieran vivos era del DAS, porque teníamos que ubicar la gente para que los militares procedieran" manifestó.

W Radio se contactó con la defensa de la exdirectora del DAS, que descalificó las afirmaciones de Díaz Garzón, indicando que esas reuniones jamás se dieron: "no era posible que ese individuo se reuniera con la dirección y no estaría autorizado a compartir información alguna".

En relación con "El Zarco", el exdetective narró que en reiteradas ocasiones efectivos del Batallón como el sargento Rubiel Bustos le pidieron que les ayudara con la desmovilización de Luis John Castro "El Zarco", pero él se negó y finalmente lo lograron con contactos en Pereira.

Además, señaló que cuando "El Zarco" ya trabajaba con los militares, luego de la cuestionada "baja" de seis personas en el municipio de Coyaima (Tolima), indicó que fue testigo de una reunión entre el Coronel Javier Vallejos (comandante del Batallón Jaime Rooke), el sargento Rubiel Bustos, un sargento Rincón quienes hablaban sobre el asunto, y en la que también estuvo "El Zarco".

"Hablaban sobre ese particular diciendo que eso ya estaba arreglado, ahí en la oficina del S2, -Fiscalía interviene: ¿En esa conversación estaba el teniente Niño, el coronel Vallejos y quién más?- estaba el sargento Bustos, el sargento Rincón y el mono (El Zarco) que estaba en la parte de allá, el tipo tenía mucha familiaridad con ellos" sostuvo ante la Fiscalía.

Según Díaz, el comandante del Batallón era "muy formal" con Castro Ramírez, y el nivel de confianza era tal, que hasta usaba los equipos de esa unidad militar para escuchar música y su entretenimiento.

"El coronel lo saludaba muy bien, tanto así que cuando entraba el Coronel allá lo veía metido en un computador, cosa que no se permitía, yo por más informante o amigo que fuera de una fuente no lo podía dejar entrar a mi oficina y menos que tocara un computador, pero yo sí veía al tipo para arriba y para abajo" indicó el exagente.

En relación con otra ejecución extrajudicial de seis personas, manifestó que uno de sus informantes recibió 10 millones de pesos como "recompensa" en acuerdo con los militares implicados, los cuales fueron devueltos a los sargentos (entre ellos Bustos) y repartidos con alias "El Zarco". Según el exagente, porque su informante le explicó que del propio bolsillo de miembros del Batallón le habían pagado "por adelantado" a "El Zarco" por conseguir las bajas.

"Entonces habían ofrecido darle uno o dos millones para que frenteara la recompensa pero que la entregara luego, porque de hecho al tal John (El Zarco) ya le habían pagado esa plata con plata del Batallón. El Coronel Vallejos como que había prestado la plata o un mayor" reveló.

Incluso, dentro de su explosivo interrogatorio, contó que el sargento Rincón le confesó que por error le mataron a un familiar a "El Zarco" en uno de los operativos montados, el cual cayó entre los fallecidos porque "se pegó" a la "vuelta".

"Me dijo que venían de hacer procedimientos en el Valle, que Luis John iba a llevar unos tipos para que los dieran de baja, y ya el Ejército estaba esperándolos, y que ya a última hora cuando iban en el carro se pegó un tío de él y ya no se podía echar para atrás. Cuando llegó al sitio lo único que hizo fue tirarse al piso y tratar de decirle al tío que se tirara al piso, el tío no se tiró y le dieron de baja" indicó.

Finalmente, el exdetective manifestó que después de esos hechos, supo que el Coronel Vallejos había sido comandante de otras unidades militares, así como los otros soldados, señalando que el Ejército, a su juicio, los "ha protegido", pero que en la poca trayectoria que los conoció se dio cuenta que "era gente de lo peor" y que sabía que algún día lo iban a llamar a declarar por esas bajas cuestionadas.

En relación con varios de los salpicados, W Radio conoció que el sargento Bustos firmó un preacuerdo con la Fiscalía y sobre el Coronel Vallejos, esta casa radial está a la espera de su respuesta y continúa buscándolo para que se pronuncie.