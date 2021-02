Ordenan libertad de "El Zarco", exmiembro del ELN investigado por falsos positivos

La Audiencia Nacional Española en su Sala Penal ordenó la libertad de Luis Jhon Castro conocido como 'El Zarco' exmiembro del ELN y procesado por su presunta colaboración con el Ejército en la comisión de falsos positivos en el Tolima.

A pesar de que desde el 22 de enero esa instancia judicial concedió la extradición de 'El Zarco', Interpol y el gobierno colombiano nunca la materializaron por tanto se archivó el proceso.

"...se acuerda la libertad del reclamado en el presente procedimiento, Luis Jhon Castro Ramírez, y el archivo del presente procedimiento extradicional", indica el documento conocido por W Radio.

En Colombia el procesado es requerido por la Fiscalía 39 de derechos humanos por su presunta responsabilidad en homicidio contra personas protegidas, mejor llamados "falsos positivos" y la extradición tenía como fin adelantar la audiencia de imputación y medida de aseguramiento en su contra.

De acuerdo con Omar Laiton Cortés representante de las víctimas y la Corporación Opción Jurídica, 'El Zarco' se desmovilizó y con el fin de no ser procesado por rebelión se convirtió en "reclutador de víctimas" de falsos positivos para el Ejército ofreciéndoles jugosas ofertas laborales para llevarlas a fincas a ser ejecutadas y presentadas como bajas en combate.

"Él trató de buscar su desmovilización y fue entonces vinculado a esa empresa criminal que algunos miembros del Ejército Nacional habían montado en el departamento del Tolima para poder dar lo que se conoce como falsos positivos" indicó Cortés al ser consultado por W Radio.

Según Cortés la extradición de 'El Zarco' permitiría esclarecer varias de las 15 ejecuciones que representan ante la justicia y que también están en manos de la JEP. Por esos crímenes responden varios militares. Eso sí, manifiestan que el proceso en ese tribunal se mueve a paso lento.

"En la JEP hemos hecho muchas peticiones y las respuestas que nos da la Jurisdicción es que los casos de falsos positivos en el departamento del Tolima aún no se han priorizado. Las víctimas sienten cada vez más lejos esa justicia, esa verdad, esa reparación. Acudimos a la JEP y dice que no lo ha priorizado y acudimos a la Fiscalía y nos manifiestan que ellos ya no tienen el poder para seguir adelantando las investigaciones" señaló Cortés.

La decisión podía ser sujeta de un recurso de súplica, pero el Ministerio de Justicia aún no ha indicado si lo interpuso o dejó vencer el término.