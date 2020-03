Principal testigo del caso DNE busca detención domiciliaria

Después de siete años detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, el exfiscal Antimafia, Camilo Bula, le solicitó el beneficio de la detención domiciliaria a un juez de ejecución de penas.

Bula es el único implicado en el caso del desfalco a la Dirección Nacional Estupefacientes (DNE) que se encuentra detenido en una cárcel, ya que todos los demás investigados han sido dejados en libertad o nunca fueron cobijados con alguna medida. Esto, a pesar de que, a través de la colaboración de Bula, se desprendieron más de 10 procesos de los cuales ya hay personas condenadas y el resto se encuentran en juicio.

Bula fue condenado por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá a 18 años de prisión en el año 2015, tras haber aceptado su responsabilidad en los hechos.

Ahora Bula ha pedido al juez 19 de Ejecución de Penas de Bogotá que le otorgue el beneficio de la detención domiciliaria por haber cumplido la mitad de la pena impuesta en su contra. Así lo dijo a W Radio:

Le puede interesar: Orlando Melo es el segundo condenado en el caso DNE

“Ya se me va a unir el tiempo de la detención domiciliaria con la libertad condicional, he pagado toda mi pena en la cárcel, he colaborado con la justicia, incluso sin principio de oportunidad porque recuerden que este principio que tuve fue prorrogado tres veces, que es lo máximo que autoriza la ley. Pero de nada ha servido porque pienso que es peor colaborar en este país. Si hubiese simplemente aceptado los delitos ya estaría en la calle, o de pronto hubiese sido mejor hacer parte de ese entramado que suscribió un pacto de silencio y se robaron esos bienes que nunca han pagado un día de cárcel y que no han devuelto los bienes. Con este ejemplo, ¿qué persona va a colaborar con la justicia? Si ni siquiera aplican la ley por no decir que no se obtiene ninguna clase de beneficios”.

Según Bula, esta solicitud ha estado en el juzgado de Ejecución de Penas desde octubre del año pasado.