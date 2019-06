Tribunal deja en firme aspiración de Everth Bustamante a comisionado de la CIDH

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la petición de la presidenta del colectivo de abogados Cajar, Soraya Gutiérrez, de suspender, a través de una medida cautelar, la postulación del ex senador uribista Everth Bustamante como candidato de Colombia a comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



En diálogo con la W, el ex congresista ratificó que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Convención Americana y que cuenta con el respaldo de más de 20 países de la Organización de Estados Americanos.



La decisión del tribunal se conoce luego de que un panel de expertos de la American University asegurara que Bustamante no es idóneo para ocupar el cargo.



En todo caso, la elección del comisionado de la CIDH se realizará el próximo 28 de junio en Medellín.