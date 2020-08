Ana María Bedoya Ovalle, colombiana ganadora del premio George R. Cooley

La Sociedad de Taxónomos de Atlanta reconoció el trabajo de la colombiana Ana María Bedoya Ovalle, candidata a doctora, y le otorgó el prestigioso premio George R. Cooley.

"Tuve que trabajar mucho, porque es un premio que solo se lo dan a proyectos originales", comentó Bedoya en entrevista con La Hora Del Regreso.

Para Bedoya, "lo que me hace más feliz es que puedo emocionar a la gente sobre lo que a mí me emociona más. Estas plantas son orgullo patrio, todos conocemos el río de los 7 colores (Caño Cristales), pero no sabemos qué son realmente", explicó.

Según comentó Bedoya, son ecosistemas muy frágiles, muy dinámicos, que se enfrentan a diversas amenazas. "Yo estuve en el rio Samaná, en Antioquia, donde se quiere hacer una represa y es una amenaza. Yo encontré que genéticamente estas plantas en los ríos no son muy diversas y por eso mismo son muy frágiles", manifestó la ganadora.

Con este importante reconocimiento, Bedoya cuenta que su trabajo tiene más credibilidad y así mismo se abren nuevas puertas.

"Fui capaz de pensar en un proyecto original que pude terminar y que tiene resultados innovadores", señaló.

Bedoya hizo su pregrado y maestria en la Universidad de los Andes, en donde trabajó con un inventario de plantas de la Orinoquía colombiana y se interesó por el estudio de las plantas acuáticas.

Sobre qué significa este reconocimiento para las mujeres, Bedoya comentó: "Las mujeres en ciencias estamos en condiciones muy diferentes. Claro que es un premio importante para las mujeres, pero hay una lista enorme de colegas que tienen premios y méritos. Las mujeres estamos haciendo ciencia de alta calidad y demuestra que la ciencia criolla juega un papel importante".