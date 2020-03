A juicio disciplinario Carlos Julio Melo, exalcalde de Ventaquemada

Por presuntamente incurrir en conflicto de intereses, la Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al exalcalde de Ventaquemada, Boyacá, Carlos Julio Melo Aldana (2016-2019).

“Presuntamente no se hubiera declarado impedido oportunamente, para participar en las actividades desarrolladas con ocasión del proceso para elegir a los senadores y representantes en el periodo 2018-2022, cuando su esposa estaba inscrita como candidata al Senado de la República por la coalición denominada Lista de la Decencia (ASI, UP, MAIS)”, cuestionó el Ministerio Público.

Melo Aldana, podría haber incurrido en un conflicto de intereses, porque fungiendo como alcalde participó en actividades de control y seguimiento electoral entre el 11 de diciembre de 2017 y el 7 de marzo de 2018, cuando presentó su impedimento para participar como clavero en las elecciones del 8 de marzo de 2018.

“El investigado al parecer puso en duda la moralidad pública, transparencia, objetividad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad y neutralidad que debe observar cualquier funcionario público, conforme al artículo 22 de la Ley 734 de 2002. La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave”, expresó el ente de control.