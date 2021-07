A prisión jueces que dejaron en libertad a Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca

El Juez Penal Municipal con función de garantías Edwin Ricardo Volpe Iglesias y la Juez Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla Gloria Amparo Giraldo Ruiz, fueron condenados por el Tribunal Superior del Distrito tras dejar en libertad al empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca Eljaude.

Hilsaca Eljaude, procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación de grupos armados al margen de la ley y homicidio, fue liberado en diciembre de 2014 y en marzo de 2015, por los jueces mencionados anteriormente.

Así las cosas, el Alto Tribunal tomó la decisión de que Volpe Iglesias y Giraldo Ruiz no tuvieran detención domiciliaria si no que, por el contrario, cumplieran la pena en centro carcelario.

Edwin Ricardo Volpe Iglesias fue condenado a 57 meses de prisión, a una multa de 87.49 salarios mínimos legales mensuales y 87 meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Por otro lado, Gloria Amparo Giraldo Ruíz deberá pagar 48 meses de prisión, una multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales y fue inhabilitada 80 meses en el ejercicio de derechos y funciones públicas. Además, le impuso la sanción accesoria de pérdida del cargo público de Juez Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla.