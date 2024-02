Afectado de Puerto Valdivia por Hidroituango asegura que no ha recibido ayuda de EPM

Un año después del desalojo del corregimiento de Puerto Valdivia por la emergencia de Hidroituango, en Antioquia, La W visitó la zona y dialogó con sus pobladores.

Isabel Escobar, enviada de la W dialogó con uno de los afectados, el gerente de una carnicería, quien afirmó que lleva “prácticamente un año sin empleo”, refiriendo que las ventas, comparadas con lo que eran hace un año, han bajado muchísimo.

Señala que pese a llevar más de 40 años viviendo en la zona, su nombre no aparece en los registros de EPM para dar ayudas.

“Le digo a EPM que me ayude, a todo el mundo les ha dado, pero yo no he recibido no un tinto”, afirmó.

La W también conoció el caso de 20 familias que han tomado la decisión de volver a sus hogares, pues pese a recibir las ayudas, de más de un millón de pesos, dicen que no son suficientes, y han retornado a habitar una zona que se mantiene en alerta roja de emergencia.

