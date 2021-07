“Al que me disparó, que Dios lo bendiga”: joven que perdió un ojo en Popayán

Desde el Hospital San José de Popayán, Faber Camilo Carvajal Hernández, el joven de 20 años de edad que perdió uno de sus ojos en medio de choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía, dijo que perdona a quien le ocasionó el daño.

“Nos están matando, yo quise abrir los ojos y me cegaron (…) Al que me disparó, que Dios lo bendiga, que la vida se encargará de cobrarle el daño que me causó”.

El pasado miércoles 7 de julio, en inmediaciones del barrio El Placer, en el norte de la capital del Cauca, se presentaron fuertes choques entre los manifestantes y la Fuerza Pública.

En medio de las alteraciones de orden público, Faber Camilo fue impactado en el rostro presuntamente por uno de los elementos utilizados para desalojar a los participantes, y cayó gravemente herido. Una brigada de salud lo auxilió y lo trasladó a un centro médico.

“(…) Cuando volteo a mirar donde estaba la tanqueta, vi un destello zapote y hasta ahí me acuerdo (…) Saqué mi celular y me miré la parte del párpado, tenía mi ojo estallado, para mí fue terrible”, narró.

El afectado comercializa zapatos, es fotógrafo y su pasión son los tatuajes. Su sueño es estudiar diseño gráfico y continuar con sus proyectos.

El colectivo Gráfica Criolla y sus amigos realizan un mural localizado en el barrio Modelo, con el que pretenden rechazar lo ocurrido con él y todas las personas que han resultado heridas o fallecidas en las protestas.

De acuerdo a organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en la capital del Cauca van siete víctimas de violencia ocular durante el paro nacional.