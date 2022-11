Alcalde de Bucaramanga dijo que hay soborno en la elección de la terna para su reemplazo

Se registraron nuevas denuncias del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández que causaron polémica en la ciudad, esta vez dijo que hubo soborno en la elección de su terna para su reemplazo como mandatario, mientras cumple la suspensión ordenada por la Procuraduría, luego de que agrediera físicamente a un concejal el pasado 28 de noviembre del 2018.

El burgomaestre se refirió al exdirector de Tránsito, Germán Torres, quien sería uno de los candidatos en su reemplazo. De él aseguró que pertenería a la mafia del "tuerto Gil".

"Yo no sabía que el pertenecia a la mafia allá que tienen con el tuerto Gil,quien está en la cárcel. El nunca me dijo eso, yo fui el engañado, no fue capaz con Tránsito,menos con la ciudad, llegaría a poner la misma politiquería, calculen bumangueses", dijo Rodolfo Hernández.

Aunque no dio nombres de quiénes serían los protagonistas del soborno para escoger la terna de su reemplazo, dijo que la Gobernación de Santander nombraría a alguien que no seguirá con su plan de trabajo.

Las declaraciones las dio en el programa que realiza todos los lunes en el Facebook Live "Hable con el alcalde".

En semanas anteriores, la Gobernación de Santander entregó los nombres de la terna para el reemplazo del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernandez.

El posible reemplazo estaría entre, Víctor Azuero, quién fue director del Área metropolitana de Bucaramanga, Amb; Germán Torres Prieto , ex director de Tránsito; Magola León, quién fue jefe de control interno disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga.