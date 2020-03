"Alcalde de Popayán puso en riesgo a varios dirigentes del país y a su propio pueblo"

Como irresponsable calificó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, la asistencia del alcalde de Popayán, Juan Carlos López, a la reunión sostenida en la Casa de Nariño el pasado 14 de marzo, a la cual asistieron varios dirigentes del país y fue presidida por el presidente Iván Duque.

La reunión estaba enfocada a emprender acciones para hacerle frente a la emergencia que vive el país justamente, por los casos de coronavirus.

Le puede interesar:

"Apenas conocí el caso del alcalde de Popayán me sorprendí porque él tenía como obligación manifestar que había viajado al exterior en ese rango de tiempo; yo creería que debía abstenerse de haber llegado a la reunión, lo cual me parece irresponsable y para nada transparente de su parte. Puso en riesgo a varios dirigentes del país y a su mismo pueblo", sostuvo el mandatario departamental.

Al tiempo estableció que "yo me practiqué de manera preventiva la prueba, estoy aislado siguiendo los protocolos y en el nombre de Dios van a ser negativo porque no tuve contacto directo con el alcalde de Popayán".

Por su parte, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, quien sí tuvo una cercanía con el alcalde de Popayán en medio de la reunión precisó que se mantiene en aislamiento y que espera los resultados de la prueba que se le practicó del Covid-19.

"Estoy en aislamiento preventivo luego de que el alcalde de Popayán informara que dio positivo en la prueba Covid-19. Desde Montería le deseo una recuperación pronta para que pueda seguir liderando a su municipio. No he sentido ningún síntoma del Covid-19, sin embargo, atendiendo los protocolos me acojo al aislamiento y me hice la prueba", manifestó el mandatario municipal.

Entre tanto, este 20 de marzo se conoció un nuevo decreto en Córdoba, para prevenir casos de coronavirus.

Se trata del decreto No. 000190 de 2020, el cual establece toque de queda las 24 horas para menores de 18 años y mayores de 70 años, que serían los más vulnerables para contraer el virus que tiene afectadas a más de 100 personas en el país.

El toque de queda para menores rige a partir de la fecha hasta el 20 de abril y para los mayores de 70 años hasta el 31 de mayo del presente año.

En el decreto también se dispone que para las personas entre 18 y 69 años, se mantiene vigente el toque de queda que empieza a las 7:00p.m. y finaliza a las 6:00a.m. de lunes a domingo. Esta medida se extiende hasta el próximo 30 de mayo del año 2020.