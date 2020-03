No actué con dolo ni evadí protocolos sanitarios: alcalde de Popayán

Luego que la Fiscalía y la Procuraduría anunciaran investigaciones contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, por presuntamente violar las medidas sanitarias para contrarrestar el coronavirus, el mandatario se pronunció y aseguró que no actuó con dolo.

“Más que como alcalde, hoy me dirijo a Colombia como un ciudadano afectado por una enfermedad, para dar mi versión sobre los recientes hechos que han sido noticia nacional. En mi caso no existió ningún tipo de dolo ni he evadido protocolos sanitarios”.

El Alcalde aseguró que para la época en la que regresó al País desde Marruecos, no estaban vigentes las normas relacionadas con el aislamiento preventivo. Además, sostuvo que su visita a dicho país fue oficial, y autorizada por el Ministerio del Interior.

Agregó que el viaje de regreso inició el 29 de febrero, vía Madrid, y finalizó el 1 de marzo en Cali, sin que registrara ningún síntoma asociado al Covid-19. Dijo que se encontraba en buen estado de salud el 14 de marzo, fecha de la reunión en la Casa de Nariño.

“Al ingreso manifesté que no había estado fuera del país en los últimos 14 días, porque al hacer memoria, en esa fila, para mi habían pasado las dos semanas sin estar fuera del País, dato que suministré sin ninguna intención de evadir ningún tipo de protocolo como se ha querido señalar”, aseveró.

La reacción se dio luego que la Casa de Nariño emitiera comunicaciones en las que advertía que el mandatario habría presuntamente omitido información importante.

La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación investigan a López Castrillón por estos hechos.