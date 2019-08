Alcalde de Santa Marta afirma que denunciará a su secretaria jurídica

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, anunció en un consejo de gobierno que denunciará ante los órganos de control a la ex viceprocuradora general y actual secretaria jurídica Martha Castañeda considerar que está generando saboteo a la administración con sus inasistencias a las reuniones programadas.

La reacción de Martínez se produjo porque la secretaria Castañeda envió un mensaje de WhatsApp en el que señalaba que no participaría del consejo de gobierno convocado para este martes.

“Buen día, le escribo para excusarme y advertirle que ojalá mi ausencia no se aproveche para tratar indicaciones y situaciones alejadas a la realidad, mi presencia no es indispensable, dado que he dado cumplimiento, necesito mi tiempo para ir a la Personería y buscar a un señor que dice que es periodista y que ayer por un desconocido medio (...) realizó unas publicaciones ajenas a la realidad”, dice el mensaje.

Al instante Martínez dijo que "eso no era excusa" y que Castañeda está "incumpliendo la ley".

Es importante recordar que Castañeda fue designada por el anterior alcalde encargado Andrés Rugeles y debido a la ley de garantías, Rafael Martínez -contradictor político de la práctica totalidad de su gabinete- no puede declarar insubsistencias.