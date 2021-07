Alcalde de Siachoque denuncia negligencia en cirugía de corazón abierto

Jairo Grijalba, alcalde de Siachoque (Boyacá), aseguró negligencia por parte de la EPS Medimás y la clínica Medilaser en una cirugía de corazón abierto, que al parecer quedó mal, por lo que días después fue llevado a Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) y le debieron hacer un nuevo procedimiento en Bucaramanga.

“Pues después de la cirugía, es injusto que las EPS hagan eso con la gente, porque prácticamente Medimás y Medilaser me desahuciaron y lo único que me dijeron que me fuera para la casa y yo con esos dolores de pecho”, dijo.

Según Grijalba le sugirieron ir a tierra caliente, por lo que el puente festivo se desplazó a Bucaramanga y allá le volvió el dolor. “Me llevaron a urgencias, me ingresaron a una UCI y me hicieron el respectivo procedimiento, en este momento pues me siento mejor”.

Además, al alcalde, de dio COVID-19, dejándole secuelas pulmonares por lo que este 13 de julio salió en busca de un neumólogo a Tunja para saber qué es lo que tiene.

“Ya salí de cuarentena. No me pasa ese malestar pulmonar con los medicamentos tradicionales. Estamos en recuperación aquí en Siachoque, pero no con la salud que uno debería tener para poder trabajar al 100%”, puntualizó.