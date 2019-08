La W Radio conoció en exclusiva una grabación que daría cuenta de una participación indebida en política del Alcalde de Sincelejo Jacobo Quessep. En la grabación, que fue entregada a la Procuraduría General de la Nación, se escucha al mandatario local hablar sobre el panorama político en el departamento de Sucre y Sincelejo con el concejal del Partido Liberal, Jaime Gómez. En un primer fragmento, el alcalde Quessep le cuenta al Concejal que se reunió con el candidato a la gobernación Eduardo Pérez y este puso en altavoz en su teléfono a Álvaro García, que según fuentes se trataría del “Gordo” García, excongresista condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo. En esa conversación García estaría expresando su apoyo al candidato a la Gobernación de Sucre, Yahir Acuña.



Alcalde de Sincelejo estaría haciendo política para Yahir Acuña. Audio 1 Lea en La W:Denuncian constreñimiento electoral por parte del gobernador de Sucre "Un día cualquiera llega a aquí Eduardo Pérez, pone el altavoz: Álvaro García. Ya estamos listos y arreglando con el Negro, arréglate tú para que entre acá enseguida completo, Alcaldía y Gobernación(…)". En un segundo aparte se escucha a Quessep manifestar que llegó a un acuerdo con Yahir Acuña y que el candidato está "disparado" en las encuestas. Alcalde de Sincelejo estaría haciendo política para Yahir Acuña. Audio 2 "A los 15 días llego al acuerdo con el Negro y Eduardo no cierra el acuerdo con él y entonces quedo yo en la mitad; ah marica, ¿entonces me vas a dejar colgado? Tengo al negro encima. Y entonces el Negro, en la medida que va avanzando el tiempo en las encuestas (…) está disparado". El este tercer corte, Quessep manifiesta que no puede "patear" a Acuña, para que no adhiera a la candidatura del candidato liberal a la Gobernación, Héctor Olimpo Espinosa, más conocido como "Bayito". Alcalde de Sincelejo estaría haciendo política para Yahir Acuña. Audio 3 "Para resumirte la historia, hoy tengo al Negro metido adentro. No puedo patearlo, marica; se lo he dicho yo a Eduardo. No puedo patearlo para que no se vaya para donde el 'Bayito'…". En otro fragmento de la grabación, el Alcalde menciona el nombre el nombre Édgar (que según fuentes se trata del Gobernador de Sucre Édgar Martínez) y manifestó que Acuña estaría dispuesto a darle 15 contratos de prestación de servicios de 4 millones de pesos, cada uno. "El Negro me dijo esto: que si él arregla conmigo no se iba a meter con el viejo ese, con Edgar, le voy a dar 15 contratos de prestación de servicios, de a 4 barras cada uno, para 15 abogados en cada secretaria para que organicen su vaina…" Alcalde de Sincelejo estaría haciendo política para Yahir Acuña. Audio 4 La W Radio conoció que además de esta, hay dos denuncias más de participación indebida en política del alcalde Quessep y desde la entidad estudian medidas que podrían ser anunciadas en los próximos días. Reacciones: El candidato a Gobernación, Yahir Acuña negó que el alcalde Quessep lo esté apoyando indebidamente y cuestionó la autenticidad de la grabación. El candidato hizo un llamado al "juego limpio" en la campaña y señaló que los candidatos Héctor Olimpo Espinosa y Eduardo Pérez le han pedido su apoyo en varias oportunidades. El Gobernador de Sucre, Edgar Martínez negó cualquier tipo de relación política con Acuña y recordó que se enfrentó a la esposa del hoy candidato en el pasado. El alcalde Quessep le dijo a La W que analizará la grabación antes de pronunciarse.