Alias ‘Otón’ sigue intimidando a comerciantes en Barraquilla desde la cárcel

Desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, el señalado cabecilla de la banda Los Costeños Otón Alfredo Peralta Estupiñán, alias 'Otón', continúa intimidando al comerciantes en Barranquilla.

A través de unos audios que se conocieron este lunes, el presunto delincuente amenaza hasta con matar a los empleados de uno de sus víctimas tras no pagarle una extorsión.

“Mira ya te dije, me abres el negocio hoy y te mato un empleado, al que tengas te lo mato en la puerta. No quiero plata tuya, no quiero nada. Te me largas de ahí porque es más el que esté montado en el carro le zampo una granada”, se escucha.

Alías Otón también intimidó a otro hombre a quién declaró como objetivo militar.

“Con los tres millones de pesos cómprese dos revolver y el que tiene su marido que se paren duro porque voy por todos ustedes y toda su familia. Por la forma como me habló ahora la guerra, no quiero plata porque les voy a echar plomo, a partir de hoy objetivo militar para la empresa, gonorrea”, dice el criminal.

En un último audio el victimario, quien llegó hace apenas 15 días de la cárcel de Cómbita, luego de ser trasladado de la Tramacúa en Valledupar, amenaza nuevamente con realizar un atentado a su víctima.

“No me escriba más, ni le escribo más. Espere que le haga el primer atentado, le mate un familiar o un empleado y ahí si me escribe para decime que me tiene mis $40 millones, listo. Sea hoy, sea mañana o sea pasado, pero los gatos de noche se visten de pardo, oyó”.

Además de amenazar a través de llamadas alias Otón también envía panfletos con mensajes intimidantes a los comerciantes.