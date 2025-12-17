Gobernadora del Valle pide a Petro dejar discusiones de redes sociales y trabajar por la seguridad

Valle del Cauca

Un fuerte cruce de mensajes se desató en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tras el atentado con explosivos en el sector de Mariano Ramos en Cali, que dejó dos subintendentes de la Policía muertos.

El jefe de Estado calificó de “mentiras” las afirmaciones de la mandataria departamental, luego de que ella advirtiera que las regiones están asumiendo solas la seguridad y que no cuentan con recursos suficientes para fortalecer a la Fuerza Pública.

Petro aseguró que el Gobierno Nacional mantiene miles de hombres del Ejército desplegados en el Cauca y el Valle del Cauca para enfrentar a los grupos armados.

Mentiras lo que dice la gobernadora.. Tenemos Miles de hombres del ejército en el Cauca, para defender el Cauca y el Valle del Cauca, de las narcotraficantes armados.



Decenas de nuestro hombres enviados bajo mis ordenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana han sido… https://t.co/GpueRZYqqO — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025

La gobernadora replicó al presidente, preguntándole cuáles eran las falsedades en sus afirmaciones, recordándole que desde la Gobernación se ha solicitado una estrategia regional de seguridad que no ha sido implementada, que la guerra antidrones ha tenido que ser asumida por el departamento y que el proceso de Paz Total no ha sido ni total ni ha traído paz.

Además, le pidió al mandatario no caer en discusiones a través de redes sociales y lo invitó a trabajar de manera conjunta en la recuperación de la seguridad y el control territorial en el Valle del Cauca, dejando a un lado diferencias políticas.