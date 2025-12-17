El hijo de Rob Reiner compareció por primera vez en un tribunal tras el asesinato
Reiner podría recibir una cadena perpetua sin libertad condicional ni pena de muerte.
Nick Reiner, principal acusado del asesinato de sus padres, los cineastas Rob y Michele Reiner, compareció este miércoles 17 de diciembre ante un tribunal de Los Ángeles, en su primera aparición desde el crimen.
Nick Reiner, de 32 años, acusado de haberlos asesinado el domingo en su domicilio del acaudalado barrio de Brentwood, deberá volver a comparecer el 7 de enero para la lectura de cargos.
- Lea también: Actor y director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en EE.UU.
Durante su breve comparecencia, aceptó renunciar a su derecho de lectura de cargos rápida y se ordenó su detención sin derecho a fianza.
Fue arrestado el pasado domingo acusado de dos cargos de asesinato en primer grado que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó la Fiscalía de Los Ángeles.
Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen. Allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien.
- Le puede interesar: Detuvieron al hijo de Rob Reiner bajo sospecha de matar a su padre y a su madre
El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como ‘When Harry Met Sally’ o ‘The Wolf of Wall Street’, fue encontrado muerto apuñalado el domingo por la tarde en su domicilio de Los Ángeles junto a su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.
La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica el domingo, después de los asesinatos, según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato recogida por el medio estadounidense.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles