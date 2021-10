Anuncian apertura de la represa La Copa y el Lago Sochagota en Boyacá

Debido al incremento de las lluvias presentadas en el centro de Boyacá y los altos niveles del lago Sochagota que se encuentra en su nivel máximo de almacenamiento, se tomó la decisión de realizar apertura a las compuertas de ese espejo de agua y de la Represa La Copa.



La decisión también se debe a que el Ideam pronostica, posibles incrementos en las precipitaciones y niveles en el área de influencia de la Cuenca alta del río Chicamocha.



Se precisó que se realizará la apertura de compuertas de La Represa La Copa para garantizar una mayor dilución y reducir los impactos sobre la calidad del agua del río Chicamocha por un período máximo de 48 horas, a partir de las 7.am. del 13 de octubre hasta las 7 a.m. del 15 de octubre.



Con respecto a la apertura controlada de las compuertas del Lago Sochagotase realizará a partir de las 7 a.m. del 14 de octubre 2021 hasta las 7 a.m. del 16 de octubre.

También se pidió a los acueductos municipales de Paipa, Duitama, Nobsa, Tibasosa, Santa Rosa de Viterbo y a los usuarios del Distrito de Riego deben abstenerse de captar agua del río Chicamocha en el tramo comprendido entre Paipa hasta vado Castro en Tópaga a partir de las 7 a.m. del 14 de octubre 2021 hasta las 7 a.m. del 16 de octubre.



Corpoboyacá estará vigilando que no existan captaciones ilegales y quién se encuentre derivando, sin las respectivas concesiones, será sancionado.