Asobares pide salvavidas frente a medidas de toque de queda y ley seca en Tunja

“Un año van completar los bares y gastrobares sin poder operar de manera continua, endeudados con los servicios públicos, sin poder llevar un buen mercado a los hogares, endeudados con los contratos de arrendamiento y lleno de demandas laborales”, dice David Contreras, representantes de Asobares en Boyacá.

Ante las nuevas restricciones de toque de queda, ley seca y el reciente confinamiento, los comerciantes de la noche se reunieron con el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, con el fin de plantear soluciones frente las afugias económicas que están viviendo en medio de la pandemia.

“Necesitábamos que la Alcaldía no respondiera qué va a hacer con el sector, no se han dado alivios ni salvavidas y por lo menos que nos dijeran que se tiene proyectado para nosotros. (…) Solicitamos subsidios porque son múltiples los problemas que no se han podido resolver”, dijo Contreras.

Sin embargo, cuenta Contreras que en la Alcaldía les manifestaron que están en recesión económica y no se pueden hacer responsables de ningún subsidio para ningún sector. “No tienen la capacidad económica de ayudarle a las familias que dependen de la actividad nocturna, es una problemática de Tunja, pero también de diferentes alcaldías”.

Dice Contreras, si no existe ningún tipo de alivios, al menos, se les permita trabajar y en condiciones dignas.

El próximo 28 de enero habrá una nueva reunión con el alcalde Fúneme y los secretarios para mirar cómo está el comportamiento de la pandemia y proyectar la reapertura del sector de manera gradual a partir del 6 de febrero.