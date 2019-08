Aspirante al Concejo de Sahagún habría hecho advertencia a meseros si no lo apoyan

En Córdoba, no paran las polémicas de cara a las elecciones regionales del mes de

octubre.

Recientemente, circuló un video en redes sociales en el que aparece el aspirante al

Concejo de Sahagún (Córdoba), Alberto José Elías, conocido popularmente como “El

Galón” haciendo una advertencia a los meseros del municipio de Sahagún.

“Les voy a mandar un mensaje bien sincero a los meseros que están con El Chorrito, que les quede claro, que el Galón no está pintado en la pared, ya conocen al Galón. Si no dejan ese barco abandonado, ahora que el doctor Davo cojamos la alcaldía y yo el Concejo de Sahagún, los voy a tener en la mira, porque no van a ganar plata en los festivales que vamos hacer bien bueno”, establece en el video el aspirante.

El conocido como “el Chorrito”, es otro aspirante al Concejo de Sahagún por la lista

liberal, identificado como Roberto Carlos Romero Zapa, a quien justamente, un grupo de meseros de ese municipio sabanero decidió apoyar.

Así mismo, en el video, el aspirante al Concejo anota “apóyenme a mí, sino chao pescao, están advertidos”.

Cabe indicar que, Alberto José Elías, avalado por el Partido de La U, es primo del

exsenador Bernardo “Ñoño” Elías, y respalda la candidatura a la alcaldía de Sahagún de Jorge “Davo” Pastrana, quien es un exenemigo político de la “Ñoñomanía” y hoy aliado de ese movimiento que lidera precisamente el mencionado excongresista.

Así mismo, el primo del exsenador hace parte de un listado de particulares contra los que compulsaron copias por presuntamente estar involucrado en el “carrusel de contratos”, en Bogotá.

Frente a la polémica, La W intentó conocer reacciones por parte de Alberto José Elías,

pero no fue posible.