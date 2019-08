Funcionario en Montería denuncia que renuncia a su cargo por presiones políticas

La W Radio conoció la carta de renuncia de Enoth Pertuz, un funcionario de “Ese vida Sinú” la red pública de Montería, en Córdoba, quien asegura que, Jhon Garizábalo Arrieta lo estaba obligando a apoyar al candidato Salin Ghisays del Centro Democrático, quien es el candidato del alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda.

(Más noticias de Córdoba en W Radio)

La carta de renuncia dice lo siguiente: “Presento mi carta de renuncia involuntaria puesto que he sido coaccionado por el señor Jhon Garizábalo Arrieta para votar por los candidatos de la administración municipal la cual usted dirige... cómo es evidente para esta administración, nadie que no acompañe a su candidato a la alcaldía Salin Ghisays, o a algunos de sus aspirantes al concejo, no califica para laborar en su administración” asegura la carta de renuncia.

Además conocimos una conversación entre el señor Pertuz, y el señor Garizábalo en la que se evidenciaría esta presión.

(Lea también: Amenazan a dos concejales en el sur de Córdoba)

En la conversación se alcanza a oir que el señor Garizábalo dice : “Uno contigo no se ayuda por ningún lado...tú de mí has recibido todos los beneficios del mundo y no he recibido de ti ningún beneficio, ni políticamente porque vas a votar por Devier Acosta y tu no sabes el enredo que tengo yo con esa vaina...vamos a hacer una vaina, renuncia al puesto y yo meto uno mío ahí...que yo me atrevo a poner a otro” dice la conversación entre Garizábalo y Pertuz.

En diálogo con La W, Garizábalo asegura que la conversación telefónica con Pertuz fue privada, de amigos y negó las presiones políticas por las cuáles Pertuz renunció.

Presentación previa del documento adjunto: