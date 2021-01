Aumentan recompensa por responsables de masacre de cinco jóvenes en Buga

Tras un consejo extraordinario de seguridad, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, anunció que se incrementó a $250 millones la recompensa para dar con los autores de la masacre de cinco jóvenes en una finca en Buga.

"Que esta recompensa sea un mensaje a estos delincuentes de que no haber escondedero, no va haber un lugar donde pueda evadir a la justicia y a nuestra fuerza pública. El mensaje que el señor Presidente de la República nos ha ordenado transmitir a la ciudadanía y a los familiares, es que el Estado colombiano no escatimará para dar con los responsables de este homicidio", dijo el Ministro.

el jefe de la cartera política destacó la importancia de los testimonios entregados por la ciudadanía que han contribuido con los avances de la investigación.

Por su parte, el mayor general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, informó que fue reforzado el grupo investigativo y de seguridad que se encuentra en la región.

"Hay 100 policías, 40 que están actuando en zona rural, 20 investigadores de la Dijin, 10 investigadores del Gaula élite, 10 investigadores de gaula regional, 15 funcionarios de inteligencia y un apoyo centralizado que está en la zona centro del Valle del Cauca, con 25 funcionarios entre escuadrón motorizado de diferentes direcciones que están interviniendo los municipios, para obtener información, más los 50 funcionarios que están trabajando del cuerpo técnico de investigaciones que anunció la señora vicefiscales", dijo el oficial.

Las autoridades aún no se atreven a dar una hipótesis sobre lo sucedido el pasado domingo 24 de enero en zona rural del municipio y la investigación avanza en total hermetismo.