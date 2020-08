Autoridades confirman el secuestro de dos abogados en Arauca

En las últimas horas el gobernador junto a las autoridades en el departamento de Arauca, confirmaron el secuestro de los abogados Yeison Hernández y Andrés Martínez, en el municipio de Fortul.



De acuerdo con la información preliminar, los profesionales viajaban desde Arauca hasta Fortul cuando fueron interceptados por varios hombres que se los se los llevaron con rumbo desconocido.

El gobernador se manifestó y rechazó las acciones violentas en el departamento de Arauca, además solicitó a los grupos al margen de la ley el replanteamiento de sus acciones que vienen alterando la tranquilidad de los ciudadanos en los siete municipios.



“Esta no es la forma de mostrar que buscan el beneficio para el pueblo cuando lo que vienen logrando es zozobra y rechazo en la sociedad. El beneficio de un pueblo se consigue con acciones propositivas, no extorsionando ni secuestrando, ni generando violencia a un territorio que solo quiere es vivir tranquilo y no volver a las acciones violentas de años anteriores”, manifestó el gobernador.