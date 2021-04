Autoridades en Cartagena cierran establecimientos por incumplir medidas de bioseguridad

En medio operativos de control adelantados entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, las autoridades en Cartagena cerraron tres establecimientos con suspensión temporal de actividad, por incumplir las medidas de bioseguridad establecidas para controlar la propagación del Covid - 19 y un hotel en las Islas del Rosario.

Además, 25 personas fueron sancionadas por no usar tapabocas, dos por conducir bajo efectos del alcohol, y tres extranjeros fueron conducidos a Migración Colombia, para verificación de identidad.

El plan fue adelantado por la Secretaría del Interior en el Centro Histórico y en el corregimiento de La Boquilla.

"La Policía, teniendo en cuenta que tienen la competencia, según el Código Nacional de Convivencia Ciudadana, cerró tres establecimientos de comercio nocturno por no cumplir con los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta la normatividad vigente para poder controlar el accionar del virus de la COVID-19 en Cartagena", manifestó el Secretario del Interior, David Múnera.

Los locales de comercio fueron Alquímico, La Jugada y Delirium, todos en el Centro Histórico. "En estos sitios se violó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, al no tener el distanciamiento establecido por el Ministerio de Salud y varios de los clientes no tenían tapabocas, entre otras disposiciones", detallaron las autoridades.

En La Boquilla, el operativo se adelantó en horas de la madrugada, en el establecimiento Morros 47, donde la Policía impuso 25 comparendos a personas que no cumplían con las medidas de bioseguridad, al no usar tapabocas y no cumplir con el distanciamiento establecido.

Así mismo, dos conductores que estaban bajo efecto de bebidas alcohólicas fueron sancionados con comparendos. También se condujo a tres extranjeros a las oficinas de Migración Colombia, para verificar sus respectivos documentos de identidad.

"No nos sirven visitantes que lleguen a la ciudad a violar la ley. Sí todos queremos que Cartagena siga abierta, sabiendo la importancia de la ciudad para todo el país, debemos ayudarnos y contribuir entre todos para mantener bajos los niveles de contagio y letalidad del virus", indicó Múnera.

Cierran hotel en Islas del Rosario

Personal de la Policía Nacional, Armada Nacional y de la Secretaría del Interior llegaron hasta la Isla del Pirata, en las Islas del Rosario, donde se suspendió la actividad comercial de un hotel por no contar con la documentación exigida para funcionar y por realizar un evento, que no contaba con permiso de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.