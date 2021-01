Autoridades investigan incendio en la finca del excontralor de Córdoba, Emilio Otero

Una persona herida con quemaduras de segundo grado y una casa finca destruida, dejó un grave incendio registrado en zona rural del municipio de Sahagún, Córdoba, en la madrugada de este 21 de enero.

El lugar ubicado en el corregimiento Sabanita De La Fuente, es propiedad del excontralor de Córdoba y exsecretario General del Congreso de la República, Emilio Otero.

"El incendio se produjo en tres partes diferentes. Las autoridades están evaluando si se trataría de una falla eléctrica o si fue provocado por manos criminales", dijo el exfuncionario.

Pese a lo ocurrido, el excontralor sostuvo que no ha sido víctima de amenazas ni de ningún tipo de presión.

"Hace muchos años que no, desde 2004, no recuerdo que tenga amenaza de ningún tipo. Esto es una zona muy sana, no tengo enemigos en la comunidad. Espero que esto no haya sido originado por manos criminales", indicó Emilio Otero.