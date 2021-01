Cali modifica horarios de toque de queda y ley seca ante alerta roja por ocupación de UCI

Tras un puente festivo con toque de queda y ley seca continuos, la Alcaldía de Cali decidió extender dichas medidas hasta el próximo 18 de enero, implementando el horario nocturno.



La restricciones a la movilidad y la prohibición de venta y consumo de licor regirán en semana desde las 10 de la noche hasta las 5 a. m. del día siguiente. Mientras que los días viernes, sábado y domingo las medidas se implementarán entre las 8:00 p.m y las 05:00 a.m. día a día.



"Nuestra ciudad mantiene el pico y cédula para todas las actividades comerciales y de servicio, pares e impares de tal forma que reduzcamos el flujo de personas a las instituciones comerciales, si éstas no orientan el respeto de las medidas serán sancionadas", señaló el alcalde Jorge Iván Ospina.



El acceso al río Pance y a los cerros tutelares de Cali continuará prohibido.



El mandatario caleño advirtió que una vez terminado este nuevo periodo, evaluarán el comportamiento de la ocupación de camas de Unidades de Cuidado Intensivo en la ciudad que se mantiene en 96.5%.



Ante la alerta roja hospitalaria, las instituciones de salud públicas y privadas no podrán adelantar cirugías selectivas programadas para mantener la capacidad instalada para atención de pacientes graves por COVID-19 u otras patologías.