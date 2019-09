Candidato a la Alcaldía de Saboyá, Boyacá denuncia amenazas y persecución

Ante la Fiscalía el candidato a la Alcaldía de Saboyá (Boyacá), Jefferson Ortiz, interpuso una denuncia por amenazas que ha recibido a través de llamadas telefónicas, supuestos seguimientos por drone y el robo en una de sus fincas.

“El pasado sábado realice una reunión de carácter política de mi campaña en mi finca. Al otro día empiezan a circula en las redes sociales un video con un drone, tal vez, para verificar el número de personas en la reunión, pero lo preocupante es que se escuchan a dos personas hablar de una opción de dejar caer explosivos o dinamita”, explicó el aspirante que dijo la Fiscalía ya tiene en su poder el video.

Según Ortiz, las amenazas también le han llegado por vía telefónica. “Dos llamadas en donde me piden que me retire como candidato a la Alcaldía de mi municipio, si no lo hago pues mi vida y la de mi familia corren riesgo”.

Sostuvo que se suma el robo en la madrugada de este martes 17 de septiembre a una de las fincas de su papá. “Considero que se está cometiendo actos intimidantes contra mi campaña”.

Es de recordar que el secretario de Gobierno de Boyacá, Cristian Rojas, aseguró que cerca de 40 candidatos a cargos públicos en el departamento se encuentran amenazados.