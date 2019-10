Candidato de ASI declina de sus aspiraciones a la Alcaldía de Montería

A pocos días de las elecciones regionales previstas para el 27 de octubre, el candidato de Alianza Social Independiente-ASI, Luis Jiménez Espitia, declinó de sus aspiraciones a la alcaldía de Montería para adherirse a la campaña de Carlos Ordosgoitia, quien es pupilo del senador conservador David Barguil.

El anuncio se hizo público este 9 de octubre en la ciudad de Montería.

“Nosotros queremos que ese modelo al servicio de la gente se haga realidad. Como exconcejal y exalcalde de Montería, me preocupa la situación social de los monterianos, ese 60% que vive en unas condiciones de pobreza, de desempleo, no hay ingresos, no hay desarrollo. Si bien existen unas obras urbanísticas, existen porque llegan los recursos y hay que contratarlas bien; yo estoy seguro que con Carlos Ordosgoitia, vamos a tener obras y muchas obras”, precisó el Jiménez Espitia.

Por su parte, el candidato del Partido Conservador estableció que “hicimos este acuerdo programático pensando nuestra gente de Montería, pensando en lo hemos construido, cómo recolectamos esa información para nuestro programa de gobierno, cómo casa a casa hemos recorrido la ciudad entendiendo los problemas y Lucho Jiménez encarna lo mismo, ese gobierno comunitario en el que él plantea temas importantes”.

La adhesión se da en medio de una nueva polémica protagonizada por el candidato Carlos Ordosgoitia, quien supuestamente habría plagiado un plan de gobierno de un pueblo mexicano.

Dicha situación fue desvirtuada por el aspirante quien manifestó mediante un comunicado que su programa de gobierno se construyó a partir de 60 mil ideas de la gente en las que identificaron tres problemas como empleo, seguridad y la inversión social.

Cabe indicar que, en contienda política por la alcaldía de Montería, además se mantienen Salin Ghisays Martínez, cercano a la administración del actual alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, César Obeid, quien fue avalado por el Polo Democrático Alternativo, Luis Ballesteros, quien aspira por Colombia Humana-Up y el candidato del Partido Reivindicación Étnica-PRE, Yasser Alvear, quien recientemente reveló a través de La W una serie de audios en los que evidenciaría la supuesta injerencia del cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en la política de ese departamento.