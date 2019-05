Ciudadanos desalojados piden soluciones de vivienda en Popayán

Tras el desalojo de un predio de la Gobernación del Cauca en el sector de Las Guacas, al norte de la ciudad de Popayán, los ciudadanos expulsados hicieron un llamado al Gobierno Departamental y Nacional para que les ayuden a solucionar su problema.

Fredy Solarte, vocero de las comunidades, afirmó que se trata de una asociación de 525 familias que decidieron asentarse en estos predios porque no tienen otra alternativa ante la falta de viviendas.

“Le hemos dado a conocer al Gobernador que estamos ahí porque tenemos necesidad de vivienda. No somos invasores, queremos construir una asociación y que el Gobierno nos colabore”, agregó.

El dirigente aseguró que buen número de estas familias son desplazadas, mujeres, niños y adultos mayores por lo que insistió en que las autoridades les ayuden a buscar una salida al inconveniente.

“El pueblo no se va a ir, porque no hay para dónde. La gente va a seguir ahí, hasta que el Gobierno nos escuche (…) Que nos reubiquen en otro lugar pero que nos den un espacio para construir nuestras viviendas”, sostuvo.

Respecto a las informaciones que señalaban que en ese lugar hay ciudadanos extranjeros y propietarios de inmuebles en otros sectores, Solarte aseguró que se trata de difamaciones que no corresponden a la realidad.

Las autoridades

Sobre este tema, la Gobernación del Cauca informó que, ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los presuntos hechos de estafa que se vienen presentando, pues personas inescrupulosas están promoviendo la ocupación del predio con falsas promesas de vivienda.

La Administración Departamental aclaró que este terreno no está en venta y que, en la actualidad no se tienen previstos proyectos de vivienda porque según la Empresa de Acueducto y Alcantarillo no cuenta con la disponibilidad del servicio de agua y alcantarillado.

Además, advirtió que la ocupación crea un riesgo de contaminación al humedal Las Guacas, “las basuras, los residuos orgánicos y los pozos sépticos producidos por las personas que de manera ilegal hacen presencia en este predio, están poniendo en peligro al principal ecosistema de la ciudad”.

Asimismo, aseguró que frente al déficit de vivienda se han promovido de la mano de entidades de orden nacional y municipal, diferentes proyectos como el del Valle del Ortigal, Ciudad Futuro Las Guacas y Ciudadela San Eduardo.

“La Gobernación ha presentado a la Alcaldía de Popayán la solicitud de incorporar en los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, el cambio de categoría de un predio para que pase de rural a urbano, y pueda de esta manera desarrollarse un proyecto de vivienda en el mismo”, agregó.

Fuerza Pública

El coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, afirmó que la Gobernación del Cauca dispondrá de vigilancia privada para evitar que las ocupaciones sean continuas.

Asimismo, dijo que la Institución debe cumplir la orden porque de lo contrario sería un desacato.