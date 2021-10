¿Cómo funcionaría el soborno del profesor de la Universidad del Atlántico?

La W radio habló en exclusiva con los estudiantes de la Universidad del Atlántico quienes denunciaron con nombre propio que el profesor Carlos Arturo Bello Blanco, les hace perder la materia para después cobrarles, $500 mil por pasarles la materia de Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Química.

Llama la atención que este no es un caso de estudiantes vagos, este es un caso de estudiantes aplicados e incluso becados que ante la falta de opciones y de apoyo de la Universidad, estuvieron a punto de pagarle al profesor como su única opción para aprobar la materia.

En diálogo con la W Radio, Juan Pablo Palma estudiante de la facultad de ingeniería química y becado por excelencia desde primer semestre, relató cómo a pesar de sus excelentes notas en la Universidad estuvo a punto de pagar los 500 mil pesos para pasar la materia de Termodinámica, asegura que el profesor tiene toda una estrategia para que los estudiantes pierdan la materia inclusive los más pilos, y después cuando están a unos días del corte final a través de emisarios anónimos les cobra la suma de 500 mil pesos a través de Nequi y una cuenta de Davivienda.

“La materia es complicada y llega un punto en el que por falta de docencia del profesor uno llega al punto en el que no entiende nada, no aprende nada, su forma de evaluación es muy difícil, simplemente la estabilidad es que vamos perdiendo, llegamos hasta ese punto en que no hay otra opción sino pagar, las notas todas apuntan a que vamos a perder”, indicó Juan Pablo.

“Desde que yo entré a la universidad en el 2018 existe el rumor de que, si no pasas termodinámica, tienes la opción de pagarla y yo nunca había perdido una materia y ya al final me vi perdido y no había más salida, en especial los estudiantes becados podemos perder la materia”, añadió Juan Pablo Palma.

En el caso de Juan Pablo Palma, él no pagó el dinero porque sabía que no era ético y por tema económico, sin embargo, contó al aire como varios alumnos fueron víctimas de esta estrategia del profesor. Muchos sabían que ya desde el principio la materia estaba perdida y la única opción era perder.

Este medio también habló con Julián Berrio, estudiante becado de la Universidad, quien nunca en su vida había perdido una materia, el reveló que este tema ya es un secreto a voces dentro de la universidad, pues desde tercer semestre conoció los rumores que decían que para pasar Termodinámica había que pagarle al profesor.

“Yo si pensaba pagar, porque uno se dedica completamente a esta materia uno estudia, le dedica tiempo a la materia, pero uno no ve los resultados, uno ve las notas y dentro de mis compañeros vimos esto como una opción pagar”, señaló Julián Berrio.

“Yo decidí no pagar porque me sentía mal, pagar es anti ético pero lo triste es que esto no es ajeno a nadie todos saben lo que él hace, es algo que pasa todos los semestres y tengo compañeros que ya me habían advertido lo que me iba a pasar”, dijo Julián Berrio.

“La forma en que el profesor dicta la materia es en un documento de Word, donde estan todas las ecuaciones y él explica las transformaciones en Voz, por ejemplo, teníamos un quiz hoy me tomé todo el fin de semana para estudiar y aun así no logro entender nada, estamos hablando por todos los compañeros del curso, porque esto está pasando y tiene que parar”, enfatizó Julián Berrio.

MODUS OPERANDI

Cuando los alumnos ven que están perdiendo, empiezan a aparecer unas personas anónimas, no tienen foto ni nada, a las mayorías les llega esta opción, “uno acude a ellos, empieza uno a preguntarle por el tema de como pasar la materia y ellos prometen lo prueban si uno es confiable uno tiene que dar nombre cédula y código de la materia, después le dan una cuenta de Davivienda.

Finalmente, los estudiantes le hicieron un llamado al rector para que les dé garantías a los estudiantes que ya pagaron y que no tengan repercusiones en sus carreras puesto que ellas también son víctimas de este entramado de corrupción.