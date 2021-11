¿Cómo se eligen los participantes del Burger Master?

Ser un Burger Master tiene ciertas exigencias que te aseguran estar comiendo una fina hamburguesa, preparada a mano con los mejores ingredientes.



El primer paso de la certificación es orgánico. Durante un año tabulamos las hamburguesas más nombradas y revisamos sus niveles (qué no sea solo publicidad). Luego abrimos convocatorias públicas (qué ustedes han visto), donde miles de colombianos votan por sus favoritas. Sacamos una media entre lo orgánico y lo convocado y salimos a comprobar la autenticidad.



Revisamos, además de la experiencia y la creatividad, que los panes sean artesanales, que las carnes hayan sido molidas en casa (o por un profesional siguiendo las mezclas del hamburguesero), que los vegetales sean frescos y las salsas equilibradas. Las Burgers del Burger Master son verdaderas joyas y la mayoría superan los estándares mundiales!



Por último, y durante el Burger Master, los comensales van depurando para que, año tras año, vayan quedando solo quienes se lo merecen (por eso algunos salen y otros entran). No importa si son grandes o famosos, o si sirven en el garaje de una casa. Aquí lo importante es el respeto por el comensal, por la experiencia, por la hamburguesa y por la filosofía del Burguer Master [este año será del 29 de Abril al 5 de Mayo].



El Burger Master nació en el año 2016 como una organización que reconoce y exalta las más finas hamburguesas artesanales y las expone ante el mundo (un jurado de más de 400.000 colombianos), para que sean ellos, como comensales y jueces, quienes elijan las Burgers que más les gustan (no es una premiación, es una certificación porque la participación en el evento tiene una inscripción). El año pasado se sirvieron un millón de hamburguesas en 7 días y se generó un movimiento de $15 mil millones de pesos, convirtiendo al #BurgerMasterCo en un fenómeno que ayuda a los restaurantes, aporta a la sociedad e impulsa la economía de Colombia.