Continúa obra en la playa: alcalde menor e inspectora de La Boquilla se ‘tiran la pelota’

Siete días después de que en La W se denunciara la construcción ilegal de un bar en la playa de La Boquilla, frente al edificios Morros 922, en el norte de Cartagena, esa obra continúa sin que ninguna autoridad la suspenda mientras se restituye el espacio público que ocupan irregularmente.

Según han denunciado los moradores de Morros 922, a la placa de concreto y las vigas que se han levantado, se suman ladrillos e instalación de energía para lo que sería un ‘Beer Garden’.

Ante la demora en la suspensión de la obra, en La W indagamos y encontramos que entre el alcalde menor Andy Reales y la inspectora de La Boquilla Heidy Velásquez se 'tiran la pelota' en cuanto a las facultades para detener las obras.

Reales, quien, según anunció el alcalde mayor William Dau, ya adelanta el proceso para la restitución de esa zona invadida, señaló que la suspensión de la obra debe hacerla la inspectora Velásquez, porque así lo establece el código de policía.

“La ley 1801 otorga las facultades a los alcaldes de la restitución de terrenos de bajamar y playas en su artículo 205 numeral 17. De conformidad con las misma Ley, restituir no es lo mismo que la facultad de suspensión de obra o demolición como medida correctiva, que está otorgada por la misma ley a los inspectores de policía en su artículo 206 numeral 6”, explicó el alcalde Reales.

Por su parte, la inspectora Velásquez señaló que no puede hacer ella la suspensión por tratarse de una construcción de zona de bajamar que no cuenta con permiso. “La única forma de poder suspender en mi calidad de inspectora es que se tratara de una obra con permiso y esta no tiene, no aplica la suspensión por parte de la inspectora, en este caso”, detalló.

Mientras las autoridades siguen sin saber quién debe suspender la obra mientras avanza la restitución, la construcción avanza.