Crece polémica con profesora que tildó de "guerrilleros" a estudiantes de la UIS

En una clase que se desarrollaba en las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, quedó grabada una opinión que dio la docente Henley Mylene Flórez Villamizar, sobre el paro nacional.

En medio de su intervención insinuó que la forma de hacer paro no es la violencia y destacó que le ha tocado dictar clases a guerrilleros en la UIS.

Atacan a conductores en la vía Pamplona- Bucaramanga

“Me ha tocado lidiar hasta con guerrilleros en una aula de clase la Universidad Industrial de Santander , UIS. A nivel profesional le digo lo mismo que les digo a todos los manifestantes, la manera de arreglar las cosas no es esa, hay que ser inteligentes. Ustedes se están formando, esta universidad es pública y los aportes los da el Gobierno, ustedes están estudiando en una universidad pública, no entremos en discusiones, si ustedes están aquí es por que aceptan la universidad y los recursos, las protestas son para los que no trabajan, madre del cielo”, dijo Flórez.

#NoticiaW | Profesora tildó de "guerrilleros" a algunos estudiantes de la UIS.



En medio de su intervención insinuó que la forma de hacer paro no es la violencia y destacó que le ha tocado dictar clases a guerrilleros en la UIS >> https://t.co/ZM40QchLdc pic.twitter.com/HAG06UaaW4 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 10, 2021

Estas declaraciones en medio de una clase desataron polémica y rechazo en Bucaramanga.

Paro afecta el abastecimiento de gasolina al sur de Santander

Por lo menos, la Universidad Industrial de Santander, UIS, se pronunció y rechazó estas declaraciones.

“Hago un llamado a todas las personas e instituciones y a quienes hacen parte de las comunidades educativas del departamento y del país para que dejen atrás todas aquellas expresiones que estigmatizan”.

Entre tanto, La UTS por medio de un comunicado dio a conocer que, este caso está en control Interno Disciplinario de la Institución.

La docente Henley Mylene Flórez Villamizar renunció a la institución luego de estas declaraciones.

Terminal de transporte de Bucaramanga ha bajado su despacho de buses en un 70%

La W ha intentado comunicarse en varias ocasiones con la docente, para conocer su versión y contexto de la situación, pero no ha respondido a nuestros llamados.

Por su parte, el concejal de Bucaramanga, Danovis Lozano, estudiante de la UIS, realizó una demanda en la Fiscalía por injuria ante estas declaraciones, con el fin de que se retracte.

“Denunciamos junto al equipo Jurídico @mmgabogados ante la Fiscalia los señalamientos peligrosos por parte de una profesora de la UTS hacia los estudiantes UIS llamandonos "guerrilleros" Exigimos respeto con nuestras vidas”.