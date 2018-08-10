Darle tiempo a Ocensa para finalizar remoción en Serranía Las Quinchas, pide Corpoboyacá

En diálogo con La W Radio, el director la Corporación Autónoma de Boyacá (Corpoboyacá), José Ricardo López, sostuvo que en este momento la empresa Ocensa está haciendo el retiro de todo el suelo impregnado de hidrocarburo, pero que no es cierto que el derrame haya continuado en la quebrada La Cristalina en el parque natural de la Serranía Las Quinchas.

“El daño se reparó, lo que se viene haciendo es cumpliendo el plan de contingencia que se le exigió por parte de Agencia Nacional de Licencias Ambientales a Ocensa”, explicó.

López exhortó a la comunidad y las autoridades darle tiempo a la empresa Ocensa para que continúen y terminen su trabajo de remoción, “también se está verificando hasta que profundidad ingreso el hidrocarburo en el suelo”.

Una vez se determine los límites hasta donde llegó en el suelo el hidrocarburo se empezará el trabajo de remoción y luego se retirará de la zona.

“La gente está inquieta y tiene toda la razón porque el derrame se registró en un lugar protegido que es completamente hermoso, entonces esa es una zona muy sensible”, dijo.

Finalmente será la Anla que defina si abre o no investigación sancionatoria contra Ocensa, asunto del cual estará pendiente Corpoboyacá, la Alcaldía de Puerto Boyacá, la Gobernación y la comunidad.