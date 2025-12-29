Fiscalía y Policía refuerzan hipótesis de la Segunda Marquetalia en magnicidio de Miguel Uribe

Seis meses después del atentado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el país sigue sin conocer quiénes dieron la orden final. El crimen, que sacudió a Colombia, revivió los recuerdos más oscuros de la violencia política que marcó las décadas de los años 80 y 90.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, ha logrado la captura de ocho personas que habrían participado en la ejecución del asesinato. Algunas ya fueron condenadas, entre ellas el menor de 15 años que disparó con una pistola Glock calibre 9 milímetros durante un encuentro político en el parque El Golfito. Sin embargo, el mayor interrogante sigue intacto: ¿quiénes ordenaron el magnicidio?

En el avance de la investigación surgió una línea que apunta directamente a las disidencias de las Farc. El entonces director de la Policía Nacional, Carlos Triana, reveló que existían indicios sólidos sobre la posible participación de la Segunda Marquetalia, estructura armada comandada por Iván Márquez tras su regreso a las armas.

Uno de los testimonios clave es el de Katherine Martínez, alias ‘Gabriela’, capturada en el departamento de Caquetá. Durante los interrogatorios, la mujer aseguró a los fiscales que recibió instrucciones de Elder Arteaga, alias ‘El Costeño’, para trasladarse a esa región del país y posteriormente internarse en la selva, donde sería entrenada en el manejo de drones y otras prácticas propias de la insurgencia.

Esta hipótesis fue reforzada por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien confirmó que la inteligencia militar contaba con información según la cual alias ‘El Zarco Aldinever’, integrante de la Segunda Marquetalia, podría estar detrás del magnicidio.

La W consultó nuevamente a fuentes de la Fiscalía sobre el estado actual del caso y la respuesta fue clara: la hipótesis que señala a la Segunda Marquetalia se mantiene vigente.

La historia de esta disidencia se remonta al 29 de agosto de 2019, cuando Iván Márquez reapareció en un video de 32 minutos para anunciar la creación de la Segunda Marquetalia. En ese mensaje justificó su regreso a las armas alegando incumplimientos del Estado colombiano a los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016.

Durante su intervención, Márquez comenzó explicando las razones del rearme, un anuncio que tuvo un fuerte impacto político a nivel nacional e internacional y que puso en entredicho el éxito del proceso de paz.

En el video, Márquez afirmó:

“Anunciamos al mundo que ha comenzado la Segunda Marquetalia, bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada, hacia la justicia”.

Aunque ese mensaje fue divulgado hace 6 años, hoy cobra relevancia dentro de la investigación por las referencias explícitas que hizo Márquez sobre los objetivos de la naciente guerrilla y los blancos de su accionar armado.

En uno de los apartes más contundentes, el jefe disidente aseguró que la nueva ofensiva no estaría dirigida contra la fuerza pública en general, sino contra sectores específicos del poder político y económico:

“El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía. Esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país”.

Y agregó que el Estado enfrentaría una nueva modalidad de confrontación:

“Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra”.

Uno de los aspectos que hoy analizan con mayor detenimiento los investigadores son los reiterados señalamientos políticos que Márquez lanzó contra el Centro Democrático, el uribismo y varios expresidentes, referencias que ahora hacen parte del análisis en el caso por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

En su discurso, Márquez apuntó directamente contra el entonces presidente Iván Duque, a quien acusó de desconocer los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el acuerdo de paz:

“Iván Duque, asegura sin inmutarse que lo que Santos firmó no lo obliga, desconociendo que el acuerdo se firmó con el Estado, no con un Gobierno”. Más adelante, cuestionó el papel del Centro Democrático y del uribismo en la implementación del acuerdo:

“¿Quiénes son Duque y el Centro Democrático para desconocer una obligación de Estado elevada a norma constitucional y que hoy es documento oficial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y acuerdo especial del artículo tercero de los Convenios de Ginebra?”.

En otro tramo del mensaje, Márquez también lanzó críticas contra el expresidente Juan Manuel Santos, a quien acusó de someter el acuerdo de paz a una disputa política interna: “Pareciera que más que blindar la paz(plebiscito), lo que quería Santos era derrotar a Uribe, exponiendo así el más importante logro de Colombia en las últimas décadas al albur de la mentira, la politiquería y la manipulación mediática del uribismo”.

Los ataques también se extendieron a toda la bancada del Centro Democrático y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, vinculado al caso Jesús Santrich en ese año 2019 “El fiscal general, congresistas de derecha de la facción política de Uribe y Duque, así como la embajada de los EE. UU., comandaron la inexcusable derrota de la paz”.

En las imágenes del video también aparecen figuras clave del rearme como alias ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, ambos posteriormente abatidos. Así mismo, se observa a El Zarco Aldinever, hoy señalado por la inteligencia como uno de los posibles responsables intelectuales del magnicidio y quien, según versiones oficiales, habría muerto en combates con el ELN cerca de la frontera con Venezuela, país que se convirtió en refugio de la cúpula de Márquez tras su ruptura con el proceso de paz.

Además, en el costado derecho del video aparece alias ‘Walter Mendoza’, quien años después se apartó de esa disidencia y actualmente lidera un proceso de paz con grupos armados en Putumayo y Nariño.

Mientras la justicia avanza en la identificación de los autores intelectuales, las declaraciones de Iván Márquez en el anuncio del rearme vuelven hoy al centro del debate. Para los investigadores, ese discurso no solo marcó el nacimiento de una nueva estructura armada, sino que podría ofrecer claves para entender el entramado ideológico y político que rodeó el asesinato de Miguel Uribe Turbay, un crimen que sigue esperando respuestas.