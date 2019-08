Defensa de 'La Madame' pide rechazar prueba presentada por la Fiscalía

Alegando presuntas fallas en una huella e ilegibilidad en una firma, la defensa de Liliana del Carmen Campos Puello, alias 'la Madame', solicitó este martes a la Jueza Segunda Especializada de Cartagena rechazar una entrevista de cinco páginas que fue presentada por la Fiscalía Tercera Especializada en medio del procesos que se le sigue a la mujer por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, trata de persona e inducción a la prostitución.



Según expresaron los defensores de La Madame, de sus familiares Carlos Campos, Omar Robles Campos, Fabio Castro Puello y Gustavo Ruíz, todos procesados en este caso; el documento que presentó la Fiscalía "no cumple con la carga de autenticidad propia de una prueba documental".



"Una prueba de estas debe estar firmada en cada una de sus páginas, para saber que el testigo leyó y está de acuerdo con lo que allí se documenta y que no hubo adiciones ni superaciones de su testimonio", detalló ante la Jueza el abogado Miguel del Río Malo, defensor de Castro Puello.



Tras el rechazo a ese documento, los demás abogados de la defensa solicitaron a la togada que, de inmediato, rechazara la presentación de dicho testimonio como prueba. Sin embargo, la Jueza aclaró que no corresponde a esta etapa del proceso el rechazo del material probatorio.



Por su parte, la Fiscal Tercera Especializada detalló cerca de un centenar de testimonios y pruebas documental que serán descubiertas en la audiencia de juicio oral en el cual se decidirá la condena que se le imputará a Campos Puello, en caso de acreditarse los delitos que les fueron imputados tanto a ella como a sus parientes.