Denuncian agresión contra una enfermera en la ciudad de Montería

En medio de lágrimas, la enfermera jefe del hospital San Jerónimo de Montería, María Clemencia García, narra la forma en cómo profesionales de la salud están siendo discriminados en la capital cordobesa, solo por portar el uniforme.

De acuerdo con lo establecido por la mujer, el pasado 12 de abril una enfermera del hospital San Jerónimo fue agredida por desconocidos que la señalaban de propagar el coronavirus. Los hechos se registraron en el centro de la ciudad de Montería, cuando la víctima se disponía a tomar su turno.

“A las 6:00a.m. se disponía la compañera a tomar el turno y unas personas motorizadas la maltrataron, el parrillero se bajó y la tiró al piso. No me parece que esto sea normal porque nosotros no hacemos daño, nosotros salvamos vidas y protegemos a la gente”, sostuvo la profesional de la salud.

Al tiempo sostiene que “no nos pueden seguir discriminando, ni maltratando porque con hambre, sin sueldo o con sueldo, nosotros le cumplimos al mundo. Entonces, estas personas desadaptadas que no nos sigan haciendo daño porque nosotros tenemos mucho miedo debido a que nos están discriminando”.

De acuerdo con lo establecido, la enfermera se encuentra incapacitada tras las lesiones que sufrió en brazos y piernas.

Lo ocurrido generó el rechazo conjunto de las autoridades. En el caso de la Policía Metropolitana de Montería, se anunció que un equipo de investigación criminal está frente al caso para identificar a los responsables.

“Rechazamos este tipo de conductas que en nada se identifican con el actuar de la ciudadanía de Montería. Es el primer caso que se nos presenta en la jurisdicción y adelantaremos las acciones necesarias para identificar a los autores de este acto tan reprochable. Hemos dispuesto un grupo de policías pertenecientes a nuestra investigación criminal para identificar a los agresores”, precisó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Wilson Montenegro.

Así mismo, el uniformado manifestó que fue dispuesto un personal policial para pasar revista en hospitales y clínicas del Área Metropolitana de Montería.

Por otra parte, el secretario de Salud de Córdoba, Walter Gómez, indicó que “es reprochable toda la agresión a personal de salud, hoy debemos rodear a nuestro equipo de salud que están exponiendo su vida para atender a cada una de las personas que llegan a nuestros centros hospitalario. Es importante no perder la sensatez”.