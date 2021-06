Denuncian amenazas en medio de debate de empréstito en Guateque

En segundo debate el Concejo de Guateque (Boyacá), fue aprobado el empréstito de $3.200 millones que busca financiar siete proyectos, sin embargo, en medio de la discusión denunciaron amenazas a quienes se opusieron.

Óscar Rocha, concejal del Partido Alianza Verde quien se opuso al proyecto manifestó, que hay otras prioridades teniendo en cuenta las dificultades desatadas por la pandemia del coronavirus y la crisis económica por los bloqueos.

Los siete proyectos que serán beneficiados con el empréstitos son: el mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado municipal, construcción de cubierta de la cancha Villas del Prado, mejoramiento y adecuación del estadio municipal, construcción del parque recreo deportivo barrio Olaya, elaboración, estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado, construcción de vivienda de interés prioritario en sitio propio y adquisición de un banco de maquinaria para el mantenimiento de las vías rurales.

Los anteriores proyectos, a juicio de Rocha, en su mayoría, son de inversión directa y no hacen parte de las prioridades que tiene el municipio a causa de la pandemia y de la emergencia social que se vienen registrando de hace un mes.

“Yo le propuse al alcalde que hiciera mesas participativas, de manera que involucre la gestión pública y la comunidad en general, pero lamentablemente la postura no fue bien recibida”, dijo.

Rocha denunció que antes y durante el debate fue amenazado un líder social del municipio y él fue objeto de montajes en redes sociales. “253 personas firmaron petición de retiro del proyecto en la plataforma Change.org”.

Por su parte, el ponente del proyecto, el concejal Mauro Roa, dijo que se votó a favor del proyecto teniendo en cuenta las socializaciones realizadas por el alcalde Camilo Camero.

“Voté el favor del proyecto, porque estamos reactivando la economía. Destaco que con ese dinero se va a mejorar las instalaciones del estadio del Valle de Tenza”, dijo.

Sobre las denuncias de amenazas dijo: “Yo no he escuchado amenazas o que hayan amenazado a alguien, creo o considero que una amenaza detrás de un teléfono para mí no es realmente una amenaza; para mí amenaza es que lo cojan de frente y le pongan una pistola en la cabeza”.

Es de precisar, que el empréstito fue aprobado por seis votos a favor y cinco en contra.